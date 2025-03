Opta si lancia: le probabilità di VITTORIA in Champions di ogni club

Le partite di andata degli ottavi di finale di Champions League hanno dato già un segnale di quello che può essere il quadro dei quarti, anche se diverse partite sono ancora in bilico e nel match di ritorno di settimana prossima tutto può venire ribaltato completamente. Tuttavia, c’è chi si lancia in previsioni basate sui dati.

Si tratta del gruppo Opta che è una società ormai nota e molto esperta nella raccolta e nell’analisi di dati e statistiche. Dopo la disputa delle gare di andata, è già stato pubblicato un report dettagliato sulle probabilità che ogni squadra ha di raggiungere ogni turno dai quarti fino alla vittoria finale del torneo.

Dopo lo 0-2 ottenuto a Rotterdam, l’Inter viene vista con grande fiducia da Opta che la piazza addirittura al terzo posto tra le squadre con più chance di portare a casa la coppa. I nerazzurri hanno il 15,5% di probabilità di vincere la finale, il 32,7% di arrivare in finale, il 56,4% di qualificarsi alle semifinali e infine il 96,8% di non farsi rimontare dal Feyenoord al ritorno e prendersi quindi un posto nei quarti.

Se ormai la squadra di Inzaghi viene data da Opta come sicura partecipante ai quarti, è curioso il dato che mostra come l’Inter sia favorita anche sul Bayern Monaco per prendersi un posto in semifinale visto che il club tedesco ha “solo” il 40% di chance di arrivare a quel turno.

Sempre secondo queste previsioni, dovrebbe essere proprio il Bayern l’avversario dei nerazzurri nei quarti visto che il Bayer Leverkusen non va oltre il 5% di probabilità di sopravvivere agli ottavi dopo che ha perso 3-0 all’Allianz Arena contro gli stessi bavaresi. Le due società favorite che hanno una percentuale maggiore di vittoria finale rispetto all’Inter sono il Liverpool (26%) e il Barcellona (17,3%).