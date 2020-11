Real Madrid, Casemiro è negativo agli ultimi due tamponi: si è già allenato in gruppo

Secondo quanto riportato da AS, Zinedine Zidane può sorridere dopo i risultati degli ultimi esami effettuati in casa Real Madrid. Casemiro, elemento imprescindibile nel centrocampo dei Blancos, sarebbe infatti risultato negativo agli ultimi due tamponi, condizione che permette il rientro in gruppo, come previsto dal protocollo della Liga. Il brasiliano, inoltre, si sarebbe già allenato questa mattina e potrebbe tornare disponibile in vista del match contro l’Inter.

Ora, dunque, si attendono notizie circa gli eventuali miglioramenti nelle condizioni fisiche di Varane e Sergio Ramos, usciti acciaccati rispettivamente dalle sfide con Svezia e Germania. Inoltre, sia Eder Militao che Eden Hazard sono ancora positivi al tampone: ancora ignota la loro presenza nella sfida di Champions League contro l’Inter, in programma per il 25 novembre.

