Sky – Sensi alza ritmi e carichi, ma ancora a parte: prosegue la sua riatletizzazione

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Stefano Sensi sta continuando a lavorare per tornare al 100% a disposizione nel centrocampo dell’Inter di Antonio Conte. Il centrocampista ex Sassuolo, protagonista di un avvio da capogiro nella scorsa stagione, ha vissuto degli ultimi mesi turbolenti dal punto di vista fisico. Ora, però, dovrebbe essere guarito e sta progressivamente aumentando ritmi e carichi di lavoro.

Il numero 12 nerazzurro, dunque, non sta facendo nient’altro che migliorare la sua riatletizzazione, necessaria per riportarlo in condizione dopo svariate settimane di assenza dal terreno di gioco. Si allena sempre a parte, ma nei prossimi giorni è previsto un recupero ancora più totalizzante.

