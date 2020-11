CM.com – Soteldo è il nuovo Papu Gomez? Inter ed Atalanta sulle sue tracce

Nella sfide del Venezuela contro Brasile e Cile (contro cui ha servito un assist a Rondon) è emerso il talento di Yeferson Soteldo, considerato da molti come il nuovo Papu Gomez: l’Inter e l’Atalanta, club dove milita l’argentino avrebbero messo gli occhi su di lui. Il fantasista venezuelano nasce come trequartista, ma può giocare anche esterno; attualmente si trova al Santos, ma è emerso un contenzioso con l’Huachipato, suo vecchio club: ne parla Calciomercato.com.

Soteldo, infatti, non è stato riscattato dai brasiliani per mancanza di fondi. Il suo vecchio club, dunque, avrebbe fatto richiesta alla FIFA circa la proprietà del calciatore, riottenendo il suo cartellino; nonostante ciò, è rimasto in Brasile. L’Huachipato, però, potrebbe venderlo in qualunque momento al Santos, che godrebbe del 10% sulla rivendita solo se quest’ultima dovesse fruttare massimo 200 mila euro. Al momento, però, viene valutato attorno ai 10 milioni di euro.

Inter ed Atalanta, dunque, lo avrebbero individuato come papabile acquisto per il futuro. Il classe 1997 presenta un baricentro basso, una buona capacità nel dribbling e risulta bravissimo nell’utilizzo di entrambi i piedi; inoltre, ha anche una discreta forza fisica nelle gambe, nonostante i 160 centimetri di statura.

