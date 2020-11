Real Madrid-Inter, fischietto affidato al francese Turpin: tutti i precedenti

Sono appena state diramate le designazioni arbitrali da parte dell’Uefa in vista del terzo turno di Champions League di prossima settimana. L’Inter, che dovrà far visita al Real Madrid a Valdebebas martedì sera, verrà arbitrata dal francese Clément Turpin. Il direttore di gara, che nel corso della propria carriera ha già incontrato in campo entrambe le formazioni, verrà coadiuvato dagli assistenti Nicolas Danos e Cyril Gringore, più il quarto uomo Frank Schneider. Al Var ci sarà François Letexier, mentre il ruolo di Assistente VAR affidato a Jérôme Brisard.

Come si diceva, l’Inter ha già avuto modo di essere arbitrata da Turpin in ben due occasioni. La prima, poco memorabile, riguarda un match di qualificazione per l’Europa League del 9 agosto 2012, quando i nerazzurri persero in casa per 0-2 contro l’Hajduk Spalato. Il secondo, invece, è un dolce ricordo e fa riferimento al ritorno in Champions League dei nerazzurri il 18 settembre 2018, all’esordio europeo in stagione nel successo di San Siro in rimonta per 2-1 sul Tottenham. Anche la squadra di Zidane ha incontrato due volte il fischietto francese: il 27 novembre 2018 in Roma-Real Madrid 0-2, e il 9 dicembre 2014 nel 4-0 contro il Ludogorets.

