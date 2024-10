Recupero lampo dall’infortunio: ci sarà in Roma-Inter

Ieri intorno all’ora di pranzo era scattato l’allarme in casa Roma su un possibile infortunio di Artem Dovbyk. L’ucraino era infatti rientrato acciaccato dagli impegni con la propria nazionale e non si era allenato nella giornata di mercoledì a causa di un’infiammazione al ginocchio.

Tuttavia, l’allarme in vista della sfida con l’Inter è presto rientrato in quel di Trigoria. Il centravanti ha lanciato segnali positivi e ha dimostrato di essere in ripresa, sebbene non sia ancora al 100%, come riporta Tuttosport.

Per questo motivo, Dovbyk è da considerare recuperato e pienamente a disposizione in vista di Roma-Inter, gara nella quale dovrebbe partire regolarmente da titolare. Come lui anche Paulo Dybala, che si era fermato per un problema muscolare prima della sosta. Anche l’argentino ci sarà dal primo minuto domenica sera all’Olimpico.