DEBUTTO a sorpresa del nuovo acquisto: Inzaghi ha deciso

Archiviata la seconda sosta per le nazionali, l’Inter è pronta a tuffarsi in un tour de force che la vedrà affrontare 7 partite in 21 giorni fra Serie A e Champions League. I nerazzurri affronteranno nell’ordine Roma, Young Boys, Juventus, Empoli, Venezia, Arsenal e Napoli.

Il ciclo di gare in arrivo fa sì che Simone Inzaghi debba continuare a ruotare sistematicamente gli uomini a disposizione, come d’altronde ha già fatto nelle partite di settembre. Questa volta, però, il turnover potrebbe cominciare a riguardare anche il ruolo di portiere.

Secondo gli ultimi rumors da Appiano Gentile, infatti, sembra che Josep Martinez sia sempre più in odor di titolarità. Il portiere spagnolo, arrivato in estate dal Genoa per 13,5 milioni di euro, non è ancora stato impiegato dal primo minuto, ma il suo momento sembra essere davvero vicino.

La partita che Inzaghi ha cerchiato di rosso per l’esordio sarebbe Empoli-Inter di mercoledì 30 ottobre. L’idea dell’allenatore sarebbe quella di affidarsi quindi ancora a Sommer per le prime tre partite di questa fase e poi puntare su Martinez nel turno infrasettimanale.

Sarebbe un modo anche per cominciare a comprendere le reali qualità dello spagnolo, arrivato in estate proprio con l’idea di diventare il successore dello svizzero dopo una stagione di apprendistato, ma con più alternanza prevista rispetto a quanto successo la stagione scorsa con Emil Audero. Lo stesso Sommer ha parlato del rapporto con Josep Martinez e delle differenze fra i loro stili di gioco.