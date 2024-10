Colpo a sorpresa dall’Ajax per l’Inter: “Arriva a costo zero”

Si è iscritto un nuovo obiettivo nella lunga lista dei calciatori seguiti dall’Inter sul mercato. In vista della prossima estate, tra i diversi giocatori in scadenza di contratto nel mirino dei nerazzurri, ecco un profilo molto interessante che arriva dall’Olanda.

Si tratta di Devyne Rensch, vero jolly della difesa cresciuto nelle giovanili dell’Ajax e già nel giro della Nazionale Olandese. Classe 2003, è un esterno destro che può giocare sia a sinistra che da braccetto di una difesa a tre. Come riportato da Filippo Tramontana, si è registrato negli ultimi tempi un concreto interesse dell’Inter per averlo a costo zero la prossima estate in virtù della scadenza del contratto con l’Ajax.

Questa l’indiscrezione del giornalista: “L’Inter sta seguendo in maniera convinta e molto coinvolta un ragazzo di 21 anni dell’Ajax: Devyne Rensch, terzino destro di 21 anni che può giocare anche terzino sinistro e può fare anche il difensore centrale. Può fare tre ruoli, sia quello oggi occupato da Dumfries e Darmian a destra, difensore centrale nella difesa a tre, oppure ala sinistra”.

Un affare gratis e a cifre contenute per quanto riguarda l’ingaggio: “Ha già tanta esperienza con l’Ajax, il costo del cartellino sarebbe zero perché il contratto scade a giugno del 2025. Un ruolo che in questo momento all’Inter serve, ragazzo molto giovane. In questo momento lo stipendio è di un milione di euro lordo, ingaggio basso e gestibile dall’Inter. Non so se ci sia già un’offerta economica, ma so dell’interesse”.