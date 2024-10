Gosens: “All’Inter non è andata bene per un motivo”

Intervenuto a margine di un evento commerciale legato alla Fiorentina, Robin Gosens ha ricordato il periodo vissuto all’Inter culminato con la finale di Champions League di Istanbul. Come ripreso da FirenzeViola, l’esterno tedesco ha spiegato perché le cose in maglia nerazzurra non sono andate secondo quelle che erano le aspettative dopo gli ottimi anni trascorsi a Bergamo con l‘Atalanta.

Ad incidere sul suo rendimento, secondo Gosens, oltre ai problemi fisici sarebbe stata soprattutto l’esplosione inaspettata di Dimarco. Le sue parole: “Mi sono chiesto tante volte cosa non è andata. Per me è stato lo step giusto al momento giusto. Volevo provarmi in una big, anche se adesso l’Atalanta lo è. A causa degli infortuni e di un Dimarco che è esploso non è andata bene purtroppo”.