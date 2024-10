Rinnovo e addio, rebus Dumfries: l’Inter ha fretta per il sostituto

Manca davvero poco alla firma di Denzel Dumfries sul nuovo contratto che lo legherà all’Inter fino al 2027. Dopo una lunga trattativa durata parecchi mesi, le parti hanno trovato un punto di incontro intorno ai 4 milioni di euro e, risolti gli ultimi dettagli, formalizzeranno il nuovo accordo.

Il rinnovo imminente con il club nerazzurro, però, non toglie comunque l’esterno dal mercato. In Premier League, infatti, non mancano le richieste nei confronti dell’olandese che in questa stagione ha trovato meno spazio del previsto dal primo minuto con l’Inter a causa della concorrenza di Darmian.

Davanti ad una proposta da 25 milioni di euro per la prossima estate, difficilmente i dirigenti interisti direbbero di no ad una sua partenza. Tra i sostituti, oltre al possibile approdo a costo zero di Devyne Rensch dall’Ajax, un altro obiettivo sui radar nerazzurri è Dan Ndoye. Per il laterale del Bologna, però, sarà decisivo il tempismo.

L’esterno svizzero, seguito dall’Inter dalla scorsa estate, dopo l’ottimo Europeo disputato è finito sul taccuino di diversi club inglesi. Per questa ragione, qualora Marotta e Ausilio decidessero di fare sul serio, dovranno guardarsi da una spietata concorrenza e tentare in anticipo l’ingaggio di Ndoye.