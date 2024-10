Ausilio pazzo di Gabriel Jesus: cosa può succedere all’Inter

Dopo aver protetto tutti i propri big nell’ultima estate allontanando potenziali minacce dal mercato, l’Inter potrebbe cambiare strategia nei prossimi mesi. Il rendimento di alcuni titolarissimi di Simone Inzaghi in questa stagione non sta certo passando inosservato e potrebbe far arrivare delle mega offerte da far vacillare qualsiasi squadra.

Nello specifico, come scritto da Calciomercato.it, è probabile che da parte del Paris Saint Germain possa arrivare la prossima estate una proposta da 85-90 milioni di euro per Marcus Thuram. Dopo l’addio di Kylian Mbappé, ai parigini manca un vero top player a cui affidare buona parte del peso offensivo della squadra.

L’esplosione in termini realizzativi avuta quest’anno da Thuram potrebbe quindi fare al caso del Psg. A queste cifre, l’Inter andrebbe a mettere a segno una plusvalenza notevole da reinvestire in entrata per restaurare il proprio attacco. A questo proposito, potrebbe tornare di moda un vecchio pallino seguito da Piero Ausilio soprattutto nei primi anni di carriera prima di approdare in Europa.

Parliamo di Gabriel Jesus, attaccante seguito dai nerazzurri sin dai tempi del Palmeiras. Dopo gli anni con il Manchester City di Pep Guardiola, il brasiliano è passato all’Arsenal di Arteta per cercare maggiore protagonismo. I numeri attuali, però, non sono certo dalla sua parte e dimostrano come anche a Londra sia diventato un semplice rincalzo.

In caso di partenza di Thuram, potrebbe essere proprio Gabriel Jesus il profilo adatto su cui investire. La valutazione del brasiliano è ‘precipitata’ in questo momento sui 55 milioni di euro e non è escluso che si possa chiudere ad una cifra anche inferiore. Inoltre, dopo stagioni poco esaltanti, potrebbe sbarcare a Milano con grandi motivazioni per aiutare l’Inter a diventare sempre più grande.