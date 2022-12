Reggina-Inter 0-0, la cronaca LIVE dell’amichevole nerazzurra

Tutto pronto per il calcio d'inizio di Reggina-Inter, quarta (e penultima) amichevole invernale nerazzurra prima della ripresa del campionato il 4 gennaio. Calcio d'inizio alle 18 per la sfida contro la squadra allenata da Pippo Inzaghi, fratello del tecnico dell'Inter. Potrete seguire qui su Passione Inter la cronaca testuale della partita.

36' Conclusione di sinistro di Dzeko, anche questa volta però il bosniaco tira male e non prende lo specchio.

21' Sponda di Dzeko per Lukaku, Big Rom si coordina dai 20 metri e spara una cannonata, bravo però Ravaglia a deviare il pallone.

20' Ottima Inter in questi primi 20 minuti, a parte qualche sbavatura difensiva ancora rivedibile.

19' Altro affondo di Dimarco, molto attivo in avvio, che crossa per Dzeko. Il bosniaco però anche questa volta non riesce a prendere bene la mira e manda alto.