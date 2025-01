Retroscena Frattesi in Venezia-Inter: “Doveva essere titolare”

Non è stata l’Inter più brillante della stagione, ma contro il Venezia è arrivata una vittoria fondamentale per gli uomini di Inzaghi, con il risultato di 1-0. Il punteggio sarebbe potuto essere più largo ed evitare alcune sofferenze, ma i nerazzurri non hanno saputo concretizzare alcune occasioni importanti. Su tutte quella avuta da Frattesi a tu per tu con Stankovic.

E proprio l’ingresso dell’uomo di mercato in casa interista, è stato oggetto di discussione nel post-partita. Come scrive La Gazzetta dello Sport, Frattesi non è parso entrare con il solito argento vivo addosso, un po’ come successo contro il Milan. Oltre, all’occasione sbagliata, la sua gara è stata macchiata anche dalla palla persa da cui è scaturito il palo di Busio, il rischio più grosso corso dall’Inter.

Sono tutte prove di un momento complicato, con Frattesi che non sembra più essere in piena sintonia con l’ambiente interista, nonostante Marotta prima e Inzaghi poi, hanno provato a minimizzare. Nel post-partita, il tecnico ha raccontato di come il giocatore sia ancora pienamente nel progetto e di come ieri “avrebbe dovuto giocare titolare”, come sottolinea anche la Rosea.

Racconta la Rosea, infatti, che nei piani originari di Inzaghi c’era proprio la partenza dal primo minuto di Frattesi. A cambiare le carte in tavola, però, è stato l’infortunio di Mkhitaryan. Con l’assenza dell’armeno, Barella ha preso il posto sul centrodestra, con Inzaghi che evidentemente non se l’è sentita di cambiare tutta linea mediana.