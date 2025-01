Chalanoglu torna in campo: la decisione per Inter-Bologna

A distanza di una settimana dal ritorno dall’Arabia Saudita, l’Inter ha già inaugurato il suo ciclo durissimo di partite ravvicinate, superando il primo ostacolo: il Venezia. Dietro l’angolo c’è già la sfida con il Bologna, per la quale Inzaghi spera di vedere ulteriormente ridotta l’emergenza infortuni.

Buone notizie potrebbero arrivare da Hakan Calhanoglu, come riporta oggi La Gazzetta dello Sport. Il quotidiano scrive come il turco stava bene già prima di ieri e di come lo staff nerazzurro abbia deciso di non rischiarlo in vista della sfida di mercoledì sera, dando fiducia ad Asllani.

Contro il Bologna, però, Calhanoglu potrebbe tornare già in campo, dopo l’elongazione all’adduttore della coscia destra rimediata nel derby. Infine, un tentativo verrà fatto anche per Francesco Acerbi, anche lui tornato ormai in gruppo.