Buchanan, aria di addio: l’Inter ha un’idea chiara sul suo futuro

Non è stata un’annata semplice fin qui per Tajon Buchanan, costretto a saltare diversi mesi con l’Inter per via di un infortunio rimediato a luglio con il Canada. Da quando è tornato, poi, ha trovato poco spazio, con Inzaghi che non sembra troppo convinto a puntare su di lui.

Ecco perché, in questi giorni, le voci di mercato si starebbero facendo più insistenti anche intorno al suo nome. Come riportato da Tuttosport, su di lui ci sarebbe la Roma, già interessata a Frattesi, con alcuni sondaggio arrivati anche da Inghilterra e Spagna.

Porte chiuse, però, per i giallorosi per quanto riguarda due possibili opzioni: il prestito o lo scambio con Zalewski. Buchanan potrebbe partire già in questa sessione di mercato, ma solo se arriverà la giusta offerta per una cessione a titolo definitivo.