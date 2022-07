Ferri: “Orgoglioso di tornare all’Inter. Ho un ruolo di grande responsabilità”

Si presenta Riccardo Ferri , il nuovo Club Manager della prima squadra dell' Inter . La leggenda nerazzurra ha parlato così ai microfoni di Inter TV: "Per me è motivo di grande orgoglio tornare a toccare l’erba della Pinetina. Torno con umiltà, voglia di fare, educazione e senso di appartenenza per raggiungere gli obiettivi importanti che questo club ha."

"Da quando me ne sono andato, ho sognato tante volte di lavorare di nuovo qui e ora mi voglio godere, giorno dopo giorno, questa nuova avventura. Ho un ruolo di grande responsabilità, ma aver vissuto uno spogliatoio importante come quello dell’Inter mi dà esperienza. Penserò a svolgere il mio lavoro quotidiano con perseveranza, senza esaltarsi delle vittorie e cercando di non abbattersi se le cose non andranno. L’obiettivo è migliorarsi sempre perché niente viene per caso."