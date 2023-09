Intervistato dal programma radiofonico Radio Anch’io Sport, Beppe Marotta ha fatto un commento sui prossimi rinnovi di contratto in casa Inter, soffermandosi anche sul momento di forma di Federico Dimarco.

Queste le sue parole:

DIMARCO – “Sono molto contento per Federico. Rappresenta proprio il grande senso di appartenenza verso il club. Lui lo interpreta nel migliore dei modi e lo rimarca sempre. Siamo orgogliosi. Sta continuando a crescere e a migliorare. Rinnovo? Ci vedremo e lo faremo con Ausilio. Vorrei che si parlasse di prolungamento perché significa che entrambe le parti trovano la condivisione di tanti valori. Massimo rispetto per Federico. Mi ha sorpreso la sua crescita. Oggi è uno degli esterni più forti in circolazione e non solo in Italia”.

MKHITARYAN E GLI ALTRI – “Stiamo valutando tutte le situazioni contrattuali. Non è questo il momento, per la nostra strategia, di andare ad approfondire queste tematiche. Lo faremo, con il massimo rispetto, partendo sempre da un concetto: se il giocatore vuole rimanere, la società fa delle valutazioni molto più facili”.