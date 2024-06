Non solo il rinnovo: Inzaghi chiede un sacrificio all’Inter

Il momento del faccia a faccia tra l’Inter e Simone Inzaghi per discutere il rinnovo di contratto è finalmente arrivato. Vanno limati gli ultimi dettagli, ma non sembrano esserci dubbi sulla buona riuscita della trattativa, con un nuovo accordo da 6.5 milioni di euro, fino al 2027.

Secondo La Gazzetta dello Sport, Inzaghi potrebbe aprofittare dell’occasione per avanzare anche un’altra richiesta alla società: un sacrificio di mercato per rafforzare la rosa con un attaccante e un difensore. Il tutto, ovviamente, rimanendo in linea con le politiche del club.

Con cinque competizioni da affrontare nella prossima stagione, che terminerà solo a luglio con il nuovo Mondiale per Club, il tecnico ha bisogno del maggior numero di risorse possibili.