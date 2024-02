Rinnovo Lautaro, distanza sull’ingaggio: ma c’è ottimismo

Lautaro Martinez è il capitano e l’uomo simbolo dell’Inter attuale. Per questo motivo il rinnovo del suo contratto è uno degli argomenti più caldi nel mondo nerazzurro. Le trattative proseguono da mesi, ma ancora non si è arrivati all’accordo definitivo.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i dialoghi tra le parti sono sempre in corso e c’è da colmare ancora un po’ di distanza in merito all’ingaggio. L’Inter non sembra intenzionata a spingersi oltre gli 8 milioni di euro d’ingaggio, mentre l’entourage del giocatore ne vorrebbe 10.

Una distanza di 2 milioni di euro che al momento frena la firma, ma per la quale non sembra esserci troppa preoccupazione. La trattativa prosegue con ottimismo e la sensazione è che questa forbice non possa modificare l’esito positivo del prolungamento di contratto.

L’opinione di Passione Inter

Il rinnovo di Lautaro Martinez è un obiettivo che l’Inter vuole centrare, ma senza affrettare i tempi. Lo hanno ribadito con costanza sia Marotta, sia lo stesso giocatore. D’altronde la scadenza del contratto è ancora lontana, sebbene un ritocco all’ingaggio del Toro certificherebbe il suo nuovo ruolo di leader e allontanerebbe l’interesse di altri club.