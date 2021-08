Rinnovo Lautaro Martinez – Parti sempre più vicine alla fumata bianca

Nei prossimi giorni potrebbe arrivare l'annuncio

L'offerta di partenza dell'Inter era di 4,5 milioni a salire, con Lautaro che ne chiedeva 7. Oggi i nerazzurri si sono però presentati con un'offerta da 6 milioni più bonus, vicinissima a quanto effettivamente voluto da Camano. Per questo le parti si riaggiorneranno nei prossimi giorni, si spera, per chiudere il prolungamento fino al 2025. Tutto finora è andato per il verso giusto, il sentiero è tracciato: ora non resta che seguirlo per continuare insieme.