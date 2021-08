Calvarese sull’ultimo Juventus-Inter: “Gestione rivedibile, me ne rammarico”

L'ex arbitro ha annunciato la dimissioni al termine della scorsa stagione

Chiusa la scorsa stagione di Serie A , quasi a sorpresa sono arrivate le dimissioni dell'arbitro Giampaolo Calvarese che, pur avendo la possibilità di proseguire la sua carriera, ha deciso di lasciare. L'ormai ex direttore di gara, invece, intraprenderà una nuova vita da 'opinionista televisivo' per Amazon Prime , in un esperimento che gli consentirà di commentare in diretta da una sorta di 'Var Room' gli episodi dubbi durante le partite, a supporto dei telecronisti. L'ex fischietto abruzzese, però, nell'intervista concessa al Corriere della Sera ha parlato anche dell'ultimo Juventus-Inter, travolto dalle polemiche per qualche svista di troppo.

Questa è stata l'ammissione di Calvarese sull'ultimo derby d'Italia: "Quelle fanno parte del gioco, il clamore mediatico di certe gare amplifica le decisioni. La gestione di quella gara poteva essere fatta meglio e me ne rammarico, ma non mi fate entrare negli episodi specifici, generebbero ulteriori discussioni che potrebbero essere strumentalizzate, da una o dall’altra squadra o da terzi. La mia decisione con quel match non c’entra, è determinata da altri elementi, come ho detto. C’era la possibilità di proseguire come arbitro e non solo come VAR, ma ho scelto di lasciare per la mia azienda".