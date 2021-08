Dove vedere Inter-Genoa: diretta TV e streaming del match

Tutte le informazioni per seguire la prima giornata di Serie A in diretta da San Siro

Finisce finalmente l'attesa dopo un'estate non semplice per i colori nerazzurri: l' Inter questo sabato farà il proprio debutto nella nuova Serie A, dalle 18.30 a San Siro contro il Genoa. Prima uscita ufficiale per Simone Inzaghi sulla panchina nerazzurra contro la formazione allenata da Ballardini, dopo un precampionato che - al netto delle cessioni dolorose di Hakimi e Lukaku - tutto sommato ha lasciato buonissime impressioni sulle potenzialità della squadra. In particolar modo l'ultima amichevole contro la Dinamo Kiev, che ha sancito l'esordio di Dzeko, ha dato ottimi segnali.

Inter-Genoa verrà trasmessa in diretta esclusiva sabato 21 agosto alle 18:30 su DAZN. Il match sarà visibile a tutti gli abbonati alla piattaforma sui vari dispositivi abilitati, come smart TV, smartphone, tablet e notebook, o su tutti i dispositivi collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure ancora usando Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Il match Inter-Genoa sarà visibile in diretta streaming anche da dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet tramite app.