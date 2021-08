GdS – Raiola prova a piazzare un altro suo pupillo, l’Inter ci pensa

Nome nuovo per l'attacco nerazzurro

Che l'Inter stia cercando un altro attaccante dopo l'arrivo di Edin Dzeko è di dominio pubblico. I nerazzurri infatti, con la cessione di Lukaku e le condizioni fisiche sempre più precarie di Sanchez, devono per forza di cose dare profondità ad un reparto ad oggi troppo scarno. Da settimane si rincorrono i nomi di diversi obbiettivi di Marotta e Ausilio, ma sinora, per un motivo o per l'altro, le trattative non sono mai decollate, soprattutto visto che l'Inter non ha intenzione di farsi prendere per la gola.