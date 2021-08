Verso Inter-Genoa: la probabile formazione scelta da Inzaghi

Pochi dubbi e tante certezze per il tecnico

Pietro Magnani

Inter-Genoa si avvicina e con essa un parziale ritorno alla normalità. I nerazzurri infatti potranno festeggiare come si deve lo Scudetto, riabbracciando finalmente i propri tifosi, vita la riapertura degli stadi con metà della capienza. Per Simone Inzaghi si tratterà della prima partita ufficiale sulla panchina nerazzurra, dopo un pre campionato perfetto dal punto di vista dei risultati. Il mancato arrivo, sinora, di un altro attaccante oltre a Dzeko, unito alle assenze forzate di Lautaro Martinez e Alexis Sanchez, crea però una piccola crisi in attacco, dove gli uomini saranno ridotti ai minimi termini.

Ecco perché, quasi sicuramente, Inzaghi contro il Genoa varerà per una variante del consueto 3-5-2, schierando i suoi con un 3-5-1-1, come già testato contro la Dinamo Kiev. Il fulcro, naturalmente, sarà Edin Dzeko, che dovrà fare da boa e dialogare con i compagni. Il bosniaco infatti non è solo un realizzatore, ma un giocatore dalla tecnica sopraffina, ideale per creare spazio ai compagni e mandare in porta i centrocampisti

Dietro di lui dovrebbe agire Stefano Sensi, apparso nel pre campionato rigenerato ed in condizioni fisiche eccellenti, a suo agio fino ad oggi anche nel ruolo di trequartista. Difficile infatti che in una situazione tanto delicata e con tante pressioni addosso, Inzaghi voglia lanciare la giovane promessa Martin Satriano al fianco di Dzeko, anche per caratteristiche. L'uruguagio infatti è una prima punta pura, che potrebbe faticare a trovare una giusta collocazione accanto alla boa centrale. Satriano poi ha appena recuperato da una contrattura, perciò quasi certamente partirà dalla panchina. Sulla destra poi dovrebbe partire titolare Darmian, con Dumfries non ancora pronto al 100% per venire lanciato da titolare. Questo il probabili 11 dei nerazzurri contro il Genoa:

INTER (3-5-1-1): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sensi; Dzeko.