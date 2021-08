Lautaro-Inter, oggi primo round per il rinnovo del contratto

Oggi previsto incontro tra Camano e la dirigenza

Finalmente il gran giorno è arrivato. Dopo settimane, mesi, di attesa, le trattative per il rinnovo del contratto di Lautaro Martinez possono decollare, mettendo finalmente a tacere le voci di mercato intorno al talento argentino. Questa mattina infatti Alejandro Camano , procuratore del calciatore, atterrerà a Milano e nel pomeriggio, a meno di slittamento al più tardi a domani, sarà in sede per trattare con la dirigenza.

Sarà molto difficile che oggi possa già arrivare già la fumata bianca, a meno che l'Inter non decida di rompere gli indugi e accontentare in tutto e per tutto la propria stella. La distanza tra le parti infatti è ancora piuttosto ampia: Camano chiede più di 6 milioni, l'Inter ne propone 4,5-5 a salire, fino al 2026. La volontà di risolvere la questione e prolungare il rapporto in scadenza nel 2023 c'è, ed è forte in entrambe le parti in causa. A frenare l'Inter è però la mancata possibilità di utilizzare il decreto crescita, che aiuterebbe parecchio sulla spesa lorda. Per questo la società chiederebbe uno sforzo nella prima stagione del contratto, andando a salire considerevolmente poi dal secondo e per un numero superiore di anni.