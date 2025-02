Rischio doppio forfait: Inzaghi convoca il TALENTO della Primavera

L’Inter prosegue il suo percorso di avvicinamento all’importante sfida contro il Genoa di sabato sera. Sia perché sarà l’occasione per riscattare la sconfitta dell’Allianz Stadium, sia perché sarà l’ultima sfida di Serie A prima dello scontro Scudetto con il Napoli. Inzaghi, però, deve fare i conti con alcune possibili assenze.

Carlos Augusto e Thuram, infatti, sarebbero in dubbio per la gara di San Siro e oggi si sarebbero allenati a parte. Da capire, pertanto, se entrambi riusciranno a recuperare in tempo, ma il loro forfait è un’ipotesi sempre più concreta.

Nel frattempo, Inzaghi ha aggregato nuovamente al gruppo della Prima Squadra il talentuoso Luka Topalovic, già convocato in panchina in diverse occasioni nel corso di questa stagione, ma ancora in attesa dell’esordio ufficiale.