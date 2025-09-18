Da RISERVA a titolare per Chivu: “Si allena come un ossesso”

Tornano i sorrisi in casa Inter dopo la comoda vittoria per 0-2 in Champions League contro l’Ajax. I nerazzurri sono riusciti a fare una prestazione convincente in terra olandese e a prendersi gli applausi di molti opinionisti e addetti ai lavori. La squadra di Cristian Chivu ora guarda infatti al futuro con maggiore fiducia.

Un giocatore che vuole ritagliarsi uno spazio importante e crescere per far vedere di più di quanto non fatto finora con la maglia dell’Inter, è Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco viene spesso chiamato in causa da Chivu e potrebbe presto prendersi anche una maglia da titolare, vista l’intensità che ci mette in allenamento.

Di questo ne è certa La Gazzetta dello Sport che commenta così la crescita di Zielinksi nelle ultime settimane: “In allenamento corre come un ossesso e sta guadagnando considerazione agli occhi di Chivu. Per ora 10 minuti di Champions, più avanti chissà. Basta aspettare, la stagione è lunghissima”.