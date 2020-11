Rivaldo è certo: “Sarà l’ultima stagione di Messi a Barcellona”

Rivaldo è intervenuto a Marca, storico quotidiano spagnolo, parlando della vicenda Messi–Barcellona; secondo il brasiliano il numero dieci dei blaugrana non sarà nella rosa della prossima stagione. Manchester City, Paris Saint-Germain e Inter rimangono alla finestra.

“Non riesco a immaginare come il nuovo consiglio potrà convincerlo a fare un passo indietro nella sua decisione di lasciare visto che il Barça non ha grandi risorse per trattenerlo. Messi avrà offerte migliori e molto importanti da altre squadre. Se a questo aggiungiamo che il Barcellona dovrà applicare tagli agli stipendi e che Messi voleva già lasciare alla fine della scorsa stagione, la situazione è complessa”.

“Solo se vincono la Champions o la Liga in questa stagione, o se Koeman riesce a mettere insieme una squadra che gioca bene a calcio, sono gli unici modi in cui posso immaginare che Messi riconsideri la sua posizione; anche se insisto: temo che sarà la sua ultima stagione al Barcellona. Ed è molto triste, ovviamente”.

