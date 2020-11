Dall’Inghilterra – Europei a rischio, Giroud sempre più lontano dal Chelsea

Olivier Giroud è uno dei nomi più caldi di mercato nelle ultime sessioni per l’Inter. L’attaccante francese è seguito da tempo dai nerazzurri che sono alla ricerca di un vice Romelu Lukaku, ma nonostante i continui tentativi è rimasto al Chelsea. Ora però la sua permanenza non è più scontata.

Come riporta The Guardian infatti Giroud inizia a pensare ai prossimi Europei che si giocheranno in estate ed il suo utilizzo nella squadra di Frank Lampard è davvero minimo. I minuti giocati fino ad ora sono solo 154 in tutte le competizioni, e per questo il suo addio è sempre più vicino. Anche oggi il suo agente ha confermato la possibilità di lasciare la Premier League, e l’Inter osserva con interessa l’evolversi della situazione. Antonio Conte è da sempre un suo estimatore ed il loro rapporto buon rapporto può sicuramente aiutare l’operazione.

