Inter protagonista con le nazionali, ora il cambio di marcia fino a Natale

Urge il cambio di marcia al più presto per l’Inter di Antonio Conte, che fin qui ha ottenuto soltanto tre vittorie nelle prime dieci partite stagionali. Da domenica si ritorna in campo per un altro tour de force fino a Natale, in cui la squadra nerazzurra si giocherà l’accesso alla seconda fase di Champions League avendo collezionato soltanto tre punti nel girone B.

In questa sosta per le partite delle nazionali i giocatori interisti sono stati tutti protagonisti collezionando 10 gol e 2399 minuti, come abbiamo analizzato nel nostro report. Le prestazioni dei suoi non possono far altro che far piacere a Conte ed al suo staff, che sembrano aver finalmente ritrovato la forma. Tutti domani saranno a disposizione – tamponi permettendo – per preparare al meglio la sfida di domenica pomeriggio a San Siro contro il Torino. Iniziare con una vittoria ed una prestazione convincente sarà fondamentale in vista del match decisivo contro il Real Madrid di mercoledì.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<