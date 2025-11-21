Rocchi spiega la scelta dell’arbitro per Inter-Milan: “Sozza? C’è un retropensiero”

Gianluca Rocchi, responsabile della CAN, ha commentato su Sky Sport la decisione di affidare a Simone Sozza la direzione del prossimo derby tra Inter e Milan. Una nomina che ha suscitato qualche polemica, soprattutto per i precedenti legati alla Supercoppa Italiana di inizio 2025, quando alcune scelte dell’arbitro di Seregno erano state contestate. Tra tutti il contatto tra Morata e Asllani non fischiato.

Rocchi ha voluto chiarire i criteri della designazione, sottolineando la solidità mostrata dal direttore di gara in ambito europeo: “È in grande crescita a livello internazionale, sta facendo partite di Champions con buona regolarità. Dà grandi garanzie”. Parole che collocano Sozza tra i profili più affidabili nella rosa degli arbitri italiani.

Il designatore ha poi affrontato il tema legato alla provenienza geografica dell’arbitro, spesso citato quando si tratta di gare tra club della stessa regione: “Il fatto che sia di Milano o della provincia non ci riguarda, ormai è un tabù superato. Devo ringraziare i club che non hanno mai fatto polemica sulla provenienza geografica. C’è un retropensiero sulla provenienza dell’arbitro, ma è un discorso folkloristico. I club vogliono arbitri di qualità, non guardano alla provenienza”, ha detto Rocchi, escludendo che fattori territoriali possano condizionare le valutazioni della commissione arbitrale.