Roma-Inter, Conte (InterTV): “Meritavamo la vittoria, abbiamo avuto il braccino nel finale”

Pareggio amaro per l’Inter, che dopo aver rimontato lo svantaggio iniziale nel secondo tempo grazie a Skriniar e Hakimi si lascia sorprendere nel finale da Mancini, che di testa trova la rete del 2-2. Al termine della partita è intervenuto ai microfoni di InterTV il tecnico nerazzurro Antonio Conte, che ha così commentato il match: “Subire il pareggio a due minuti dalla fine dispiace, meritavamo la vittoria. Non mi era dispiaciuto neanche il nostro primo tempo, la Roma ha giocato molto di ripartenza cercando di rubare palla e contrattaccare con giocatori rapidi e tecnici come Mkhitaryan e Pellegrini. Nel finale abbiamo pagato un po’ la stanchezza. A noi è venuto un po’ il braccino nel finale quando eravamo in vantaggio, ma ai ragazzi c’è da fare i complimenti. Stiamo giocando sempre con gli stessi ed era inevitabile che nel finale potevamo pagare un po’ di stanchezza. Contro la Fiorentina bisognerà fare delle scelte, è giusto dare la possibilità a chi magari ha giocato meno, non dimentichiamo che l’Inter se vuole ambire a qualcosa di importante deve avere una rosa importante. Bisognerà preparare bene le due partite con Fiorentina e Juventus.”

“Complimenti di Fonseca? Mi fa piacere, sentire un allenatore che riconosce il lavoro degli avversari fa piacere. Il valore dell’Inter a volte viene riconosciuto a volte meno, ma solo con il lavoro possiamo avere soddisfazioni in futuro.”

