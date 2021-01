Roma-Inter, Hakimi non si ferma più. E sono 6 in Serie A: eguagliato il Maicon del Triplete

Achraf Hakimi non si ferma più. L’esterno marocchino ha trovato contro la Roma il suo sesto gol in campionato, con una prodezza di sinistro da vedere e rivedere.

I paragoni con Maicon non si sprecano. Come riportato da Opta, Hakimi è a tutti gli effetti l’ultimo difensore dell’Inter in grado di segnare almeno 6 gol in una singola stagione di Serie A. L’ultimo era stato proprio Maicon nel 2009/10, la stagione del Triplete.

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi