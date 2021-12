Sabatini rivela: “Ho toccato con mano la potenza di Suning”

Le parole dell'ex dirigente nerazzurro

Sabatini, che più volte ha espresso il proprio rammarico per non aver avuto la pazienza per resistere in nerazzurro per più tempo, ha dichiarato: "Ho visto la potenza economica di Zhang Jindong in Cina. Era praticamente un semidio, non era nemmeno considerato umano. Era dotato di una potenza economica quasi nauseabonda".