Sacchi: “Scudetto? C’è l’Atalanta. L’Inter ha speso tanto sul mercato ma…”

Come di consueto, Arrigo Sacchi ha commentato la lotta Scudetto sulle colonne de La Gazzetta dello Sport. L’ex allenatore ha parlato delle possibilità di Inter e Napoli, rilanciando anche le ambizioni dell’Atalanta come terza pretendente.

Queste le sue parole:

ATALANTA – “La squadra di Gasperini è uscita dalla Coppa Italia e dalla Champions League. Adesso metteranno tutte le loro energie per arrivare al titolo, ne sono convinto. La vittoria di Empoli dice che l’ambiente è sano, che la demoralizzazione per l’uscita dalla Champions è stata assorbita, e quelle piccole discussioni che sempre ci sono in ogni squadra sono state superate. Per me, l’Atalanta si giocherà lo scudetto fino all’ultimo. L’Atalanta è a tre punti dalla capolista Inter, non certo un’enormità. Quindi ritengo che tutto sia possibile. Sabato c’è il duello di Napoli e l’Atalanta è impegnata in casa contro il Venezia… I bergamaschi ce la possono fare per varie ragioni”

INTER – “L’Inter, l’ho detto in tempi non sospetti, è la squadra più attrezzata per vincere, ma questo non significa che vincerà. Ha organizzazione, ha esperienza, e ha anche speso tanto sul mercato. L’impegno in Champions, tuttavia, può essere una distrazione e può sottrarre energie fisiche e psicologiche”.

NAPOLI – “Vediamo che cosa combina sabato contro i nerazzurri. A Como ha preso una brutta botta e mi dispiace perché Conte e i suoi ragazzi avevano fatto una vera impresa a stare lì davanti.Ora Antonio dovrà ritrovare quella brillantezza di gioco che lo ha portato al vertice. Ce la può fare, ma in questo momento noto una flessione”.