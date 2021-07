Salcedo: “Con Inzaghi approccio positivo. Ora voglio imparare dai nostri attaccanti”

Il giovane centravanti si sta mettendo in mostra in questo precampionato

Testa sulle spalle e obiettivi molto chiari: dopo l'ultimo biennio trascorso all'Hellas Verona sotto lo sguardo di Ivan Juric, l'Inter questa estate si è ritrovata un Eddie Salcedo più maturo e consapevole dei propri mezzi. Il centravanti classe 2001 ha iniziato la stagione con i nerazzurri e vorrebbe giocarsi il posto da quarto attaccante, nonostante la dirigenza si stia comunque guardando intorno e non esclude per lui una nuova possibile esperienza in prestito ancora una volta nel campionato italiano. Intervistato sui canali ufficiali del club, ecco l'intervista di Salcedo: