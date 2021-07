GdS – L’Inter riabbraccia Lukaku: Big-Rom torna a Milano due mesi dopo lo scudetto

Il centravanti belga è pronto ad essere leader nella formazione campione d'Italia

Antonio Siragusano

L'Inter è pronta a riaccogliere il suo re: due mesi dopo aver lasciato Milano da campione d'Italia e con belle speranze in vista dell'Europeo, infatti, Romelu Lukaku quest'oggi ritornerà in quella che ormai è diventata per lui una casa adottiva. Dopo un'estate di fatica e allo stesso tempo relax, il centravanti belga domani avrà un primissimo contatto con Simone Inzaghi per quella che sarà la sua prima seduta con il nuovo tecnico, dopo averlo già sentito telefonicamente al suo annuncio come nuovo allenatore nerazzurro.

L'addio di Antonio Conte è stato infatti un duro colpo per l'attaccante, che con l'ex tecnico nerazzurro aveva intrecciato un rapporto speciale. Ma non solo, perché anche la cessione dell'amico Achraf Hakimi non ha lasciato indifferente Big-Rom per per la grande relazione che lo legava all'esterno marocchino sia dentro che fuori dal campo. Come ricordato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, dopo essere stato eletto nella top 11 dell'Europeo grazie ai 4 gol messi a segno in tutto il torneo, Lukaku ha cercato di staccare un po' la spina dal calcio.

Il belga si è infatti tuffato poi nelle vacanze insieme ai volti a lui più cari: la mamma Adolphine, il piccolo Romeo, il fisioterapista personale Oscar e l'amico ed agente Jay Z, proprietario della multinazionale Roc Nations a cui l'attaccante ha da anni affidato la sua immagine. Infine, dettaglio da non sottovalutare, nei giorni trascorsi in vacanza negli Stati Uniti Lukaku ha continuato a tenersi in allenamento ed ha svolto sedute speciali con Chad Johnson - ex superstar della NFL - al quale ha chiesto consigli utili per esaltare quella dote fisica che lo avvicina al mondo del Football Americano e diventare sempre più immarcabile per i suoi avversari.