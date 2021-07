GdS – Inzaghi ha scelto Nandez: incontro tra Inter e Cagliari a metà settimana

Il centrocampista uruguagio è il candidato numero uno per la fascia destra

Antonio Siragusano

L'Inter ha scelto di iniziare a far sul serio sul mercato per Naithan Nandez. A poco meno di un mese dal via al campionato, infatti, Simone Inzaghi ha iniziato a mettere pressione alla dirigenza per avere il suo nuovo esterno che sulla fascia destra prenderà il posto di un insostituibile Achraf Hakimi. L'uruguagio è il profilo che sembra aver messo d'accordo proprio tutti ad Appiano Gentile: in primis l'allenatore che tecnicamente lo ritiene un rinforzo valido e adatto al suo gioco, ma anche la società che sta trattando a condizioni agevolate il suo arrivo dal Cagliari.

Come ribadito questa mattina da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista uruguagio ha già dato il proprio sì ai dirigenti nerazzurri, trovando un'intesa di massima per un quadriennale da tre milioni di euro netti a stagione. A metà della prossima settimana così è atteso un incontro decisivo tra Inter e Cagliari, che dovranno risolvere l'ultimissimo nodo. Le due società hanno infatti già stabilito che il calciatore verrà mandato in prestito con diritto di riscatto e serve solamente l'accordo su quanto oneroso dovrà essere questo prestito: Giulini sogna una formula alla Barella, mentre il club nerazzurro non vorrebbe andare oltre i 2-3 milioni.

L'operazione complessivamente dovrà aggirarsi invece sui 30 milioni di euro, vale a dire il valore che il presidente sardo ha attribuito al cartellino di Nandez. Per cercare di ammorbidire ulteriormente la posizione del Cagliari, però, l'Inter ha in Lucien Agoume e Andrea Pinamonti due ottime carte da poter giocare in qualsiasi momento. In particolar modo il prestito del centrocampista francese potrebbe essere determinante nella chiusura della trattativa.