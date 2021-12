Salernitana-Inter, D’Ambrosio: “Noi sempre compatti, Dumfries sta lavorando. Abbraccio a Eriksen”

Il difensore ha giocato titolare all'Arechi

Dopo Salernitana - Inter di questa sera, il difensore nerazzurro Danilo D'Ambrosio ha commentato così la prestazione offerta dalla squadra e la situazione di classifica: "E' un campionato molto equilibrato e noi abbiamo più pressione addosso dopo lo Scudetto dello scorso anno - ha detto - Noi stiamo dimostrando il nostro valore. Anche quando eravamo a -7 non abbiamo mai sofferto, abbiamo sempre dominato le partite. Eravamo solo meno concreti rispetto a ora. Non è solo merito della difesa se prendiamo pochi gol, è merito di tutta la squadra che pressa molto quando perde squadra".

MILAN-NAPOLI - "Noi abbiamo fatto il nostro vincendo, ora vedremo cosa succede. Chi gioca sempre è più avvantaggiato per questione di ritmo, ma il compito mio e dei giocatori è quello di farci trovare pronti e dare risposte positive quando entriamo in campo".

ERIKSEN - "Lui era un compagno eccezionale, non solo un grande campione. Un uomo meraviglioso dal lato umano. Quello che è successo ci ha colpito e anche se le strade si sono divise lo aspettiamo a San Siro per salutarlo davanti al nostro pubblico".

PARTITA - "Le non sono mai semplici. Oggi sembrava facile, ma se non dimostri il tuo valore in campo rischi di fare brutte figure. Nello spogliatoio ci siamo detti di chiudere subito la partita, ci siamo arrabbiati per non averla chiusa nel primo tempo".