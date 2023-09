Rialzarsi dopo la caduta. Questo l’obiettivo dell’Inter nella gara con la Salernitana: dimenticare in fretta la sconfitta con il Sassuolo e tornare a macinare punti. Inzaghi, nel bel mezzo di un tour de force tra impegni di campionato e Champions, nella trasferta campana dovrà ancora una volta effettuare dei cambi nella formazione titolare per salvaguardare le energie e gestire nel migliore dei modi le partite ravvicinate.

In difesa dovrebbero riposare Darmian e Bastoni, con il terzetto davanti a Sommer composto allora da Pavard, De Vrij e Acerbi. Con Cuadrado ancora ai box, Dumfries è costretto agli straordinari, mentre sull’altra fascia probabile chance dall’inizio per Carlos Augusto. In mezzo, l’infortunio di Frattesi complica i piani: Calhanoglu e Barella vanno verso un’altra titolarità, ma al loro fianco potrebbe esserci l’esordio dal primo minuto di Klaassen.

In attacco, Thuram è sicuro del posto: a fare coppia con lui è pronto Sanchez, in modo da regalare un turno di riposo (almeno inizialmente) a Lautaro Martinez, stremato dalle tante partite giocate in questa prima parte di stagione.

Ecco il probabile undici nerazzurro e quello di Paulo Sousa per la gara dell’Arechi, in programma sabato 30 settembre alle ore 20:45.