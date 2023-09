Salernitana-Inter, le formazioni UFFICIALI: Inzaghi CAMBIA tanto

L’Inter è chiamata a una risposta importante contro la Salernitana, gara valida per la 7a giornata del campionato di Serie A. I nerazzurri hanno bisogno di un risultato positivo dopo la sorprendente sconfitta casalinga contro il Sassuolo.

Inzaghi cambia tanto rispetto al turno infrasettimanale. In difesa dentro Pavard e De Vrij, mentre a centrocampo ci sarà l’esordio di Klaassen dal primo minuto. Al fianco di Thuram ci sarà Sanchez, anche lui alla prima da titolare.

Qualche cambio rispetto alle attese per Paulo Sousa, che si affida alla coppia Cabral–Dia. Sulle fasce agiranno Bohinen e Bradaric. In difesa non c’è l’ex Pirola: al suo posto giocherà Lovato.

Ecco le formazioni ufficiali di Salernitana-Inter: