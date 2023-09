L’Inter ritrova la vittoria e lo fa trascinata dal suo capitano, Lautaro Martinez. In una gara bloccata all’Arechi, il Toro entra nella ripresa e fa 4 gol in 34 minuti, regalando un successo fondamentale ai nerazzurri.

Ecco le pagelle di Passione Inter

SOMMER 6 – La Salernitana non lo impegna particolarmente, anche se crea un paio di occasioni pericolose nel primo tempo.

PAVARD 7 – Si sgancia spesso in avanti nei primi minuti. Poi preferisce tenere la posizione ed è sempre puntuale nelle chiusure, impedendo a Cabral di creare grandi pericoli dal suo lato di campo.

DE VRIJ 6.5 – Marca Dia, l’uomo da osservare con più attenzione nella Salernitana. Lo fa con buona concentrazione e senso della posizione. Perde una brutta palla che dà il la al pareggio campano, ma il fuorigioco di Legowski lo grazia. Mezzo voto in meno per quest’errore.

ACERBI 6.5 – Meno offensivo di Bastoni, ma prova comunque a sganciarsi. Difensivamente è attento a non concedere spazi alla Salernitana, che tenta spesso di sfondare dal suo lato.

DUMFRIES 6.5 – Sfiora l’incrocio dei pali da buona posizione al 10′. L’Inter va spesso dalla sua parte per cercare sbocchi offensivi. Decisivo nel raddoppio con un ottimo recupero palla. Dal 79′ DARMIAN s.v. – Dentro per far rifiatare Dumfries.

BARELLA 6.5 – Con la fascia da capitano al braccio, sembra più in palla rispetto alle ultime uscite, ma perde un po’ di smalto con il passare dei minuti. Si ritrova nel secondo tempo, alzando l’intensità delle sue giocate. L’assist per il raddoppio ne è la prova. Dall’86’ AGOUMÉ s.v. – Esordio stagionale.

CALHANOGLU 5.5 – Rimedia un giallo molto rischioso, andando a cercare con troppa foga il recupero del pallone. Meno lucido rispetto ad altre occasioni. Deve uscire per la botta presa nel primo tempo, nel contrasto costatogli l’ammonizione. Dal 55′ ASLLANI 6 – Entra con la testa giusta, senza rischiare con il pallone tra i piedi.

KLAASSEN 5.5 – Inizia la gara con buon verve, ma poi sparisce un po’ dal gioco, anche se fa vedere di avere la qualità giusta. Cresce nel finale di primo tempo, ma in fin dei conti incide poco nel gioco nerazzurro. Dal 55′ MKHITARYAN 6.5 – Dà maggiore brio al centrocampo nerazzurro

CARLOS AUGUSTO 7 – Prova a farsi vedere con costanza sulla corsia mancina. E le sue cavalcate possono essere un fattore e alla fine trova anche l’assist per Lautaro Martinez. Eccellente anche l’attenzione difensiva.

THURAM 7 – Agisce da riferimento offensivo e ha due buone opportunità di testa. Fa un po’ di fatica nel gioco spalle. Si riaccende con l’ingresso in campo di Lautaro e serve un assist fantastico al Toro. Poi è bravissimo a procurarsi il calcio di rigore.

SANCHEZ 6 – Molto vivo già nei primi minuti e spreca anche una buona occasione da pochi metri. È l’anima offensiva dell’Inter, ma gli manca il guizzo in area di rigore. Inizia il secondo tempo un po’ in sordina. Dal 55′ LAUTARO MARTINEZ 9 – Entra e cambia la musica davanti: subito a segno con un tocco sotto di gran classe. Poi raddoppia dimostrando di essere il leader di questa squadra. Certifica un ingresso in campo stellare, con una tripletta dal dischetto Poi fa anche poker.

INZAGHI 7 – Approccio promettente, con tante occasioni già nei primi 10 minuti. Poi la Salernitana comincia a crescere. L’inizio di secondo tempo, invece, non è convincente, ma i cambi mettono la gara sui binari giusti. Gli altri 3 gol consolidano la vittoria e le sue ottime sostituzioni.