Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare l’imminente sfida dell’Inter contro la Salernitana, gara valida per la 7a giornata di Serie A. Queste le sue parole:

REAZIONE – “Chiaramente brucia aver perso, ci dispiace. Sappiamo che stasera non sarà semplice. Loro non hanno trovato risultati, ma sono una squadra di qualità, allenata bene e dovremo fare una partita importante”.

RISCHI – “Queste partite creano tantissimi rischi. La lezione dello scorso anno ci deve servire, perché era una partita condotta bene e non siamo riusciti a chiuderla. La Salernitana ha ottime qualità e non molla. Dobbiamo essere concentratissimi”.

SANCHEZ – “Sanchez è un giocatore che conosciamo e che ha grandissima qualità. Si è allenato benissimo in questo mese. È arrivato in ritardo, ma si è messo alla pari. Non solo lui però, mi aspetto una buona risposta da tutti quelli che giocheranno e che entreranno in corsa”.