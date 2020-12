ESPN – Samir Handanovic nella top ten dei migliori portieri al mondo

Dopo aver ritrovato una grande prestazione in occasione del match vinto dall’Inter contro il Borussia M’Gladbach in Champions League, un’altra bella notizia è arrivata per Samir Handanovic. L’estremo difensore sloveno è infatti stato inserito nella top ten dei portieri più forti al mondo in questo momento. Il capitano nerazzurro, che nell’ultimo periodo aveva ricevuto qualche critica piuttosto ingiusta nei suoi confronti, ha deciso di rispondere come sempre sul campo per ribadire che ha ancora molto da dire ad alti livelli. Insieme ad Handanovic, per quanto riguarda il campionato italiano anche Gigio Donnarumma è stato inserito da ESPN nella classifica dei dieci migliori portieri al mondo.

Ecco il piazzamento finale:

Manuel Neuer (Bayern Monaco) Alisson (Liverpool) Jan Oblak (Atletico Madrid) Marc-Andre ter Stegen (Barcellona) Thibaut Courtois (Real Madrid) Ederson (Manchester City) Keylor Navas (PSG) Gianluigi Donnarumma (Milan) Samir Handanovic (Inter) David de Gea (Manchester United)

