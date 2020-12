Zakaria torna sul ciclone Lukaku: “Affrontare un giocatore del genere è divertente, è uno dei migliori al mondo”

Il giovane difensore Denis Zakaria, in marcatura su Romelu Lukaku in Borussia Mönchengladbach-Inter, ha sofferto in maniera importante lo strapotere fisico dell’attaccante dell‘Inter, uscendo chiaramente battuto dalla sfida con il belga. Il centrale, ai microfoni di Kicker, ha detto la sua sul giocatore nerazzurro.

Zakaria ha dichiarato: “Siamo orgogliosi comunque di quanto stiamo facendo, abbiamo dimostrato di poter competere con le grandi. Lukaku? Giocare contro un giocatore del genere è divertente, tutti sanno quando sia bravo e difficile da marcare. Lo reputo uno dei migliori 5 centravanti del mondo. Doverci giocare contro mi ha fatto rendere conto di quanto io debba ancora migliorare per poter dire la mia a certi livelli”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<