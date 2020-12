Paganini: “Lukaku oggi varrebbe 100 milioni. All’Inter serve un vice, più Milik che Giroud”

Dopo la serata da vero protagonista di Romelu Lukaku con la maglia dell’Inter, nella seconda giornata di Champions League è stato Olivier Giroud a rubare la scena mettendo a segno un poker con il Chelsea. Proprio il centravanti francese che è stato inserito nella lista di calciomercato del club nerazzurro come possibile vice dell’attaccante belga, ma che adesso potrebbe complicarsi. Secondo il giornalista Paolo Paganini – intervistato da tuttomercatoweb.com – in virtù dello straordinario momento di forma del francese, in vista di gennaio potrebbe essere più percorribile la pista che porta ad Arek Milik.

Questo il suo commento: “Lukaku oggi, in un mercato normale, varrebbe circa 100 milioni, sta dimostrando di essere fondamentale per i nerazzurri. Mi aspetto un paio di colpi dai nerazzurri, la volontà è potenziare la rosa per alzare un trofeo. Serve un vice Lukaku: Giroud ora diventa un po’ più difficile visto che quel che ha fatto ieri. Si possono aprire delle possibilità per Milik e potrebbe essere lui l’uomo giusto. La mezzala? Dipende da ciò che succederà per Eriksen, potrebbe essere scambiato magari con Paredes”.

