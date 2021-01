Sampdoria-Inter, Conte (Inter Tv): “Partita strana, il calcio è anche questo. Ora rialziamoci subito”

Dopo la sconfitta rimediata al Marassi contro la Sampdoria di Ranieri, Antonio Conte si è concesso ai microfoni di Inter Tv per analizzare la partita dei suoi.

Ecco le sue parole: “Il calcio è anche questo, è stata una partita strana. Ci siamo ritrovati dal rigore sbagliato a subire un rigore e il raddoppio poco dopo, nelle due occasioni dove la Sampdoria ha attaccato la nostra porta. C’è grande rammarico perché ci siamo impegnati tanto, abbiamo creato diverse palle gol, non siamo stati precisissimi e il loro portiere ha fatto una grande partita”.

3 punti persi: “A volte la meriti la sconfitta perché l’avversario si è mostrato più bravo di te. Oggi meritavamo qualcosa in più, ma sappiamo benissimo che il calcio è anche questo e ci troviamo a giustificare una sconfitta pur magari avendo fatto una grande gara a livello di impegno”.

Ora testa alla Roma: “C’è pochissimo tempo per pensare a quello che è stato, dobbiamo voltare pagina. Ci deve essere rammarico per il risultato ma sappiamo comunque che la strada intrapresa è buona, anche oggi la squadra ha giocato e meritava di più. Dobbiamo rialzarci subito, così come dobbiamo tenere i piedi per terra quando vinciamo”.

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi