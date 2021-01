Sampdoria-Inter, Conte in conferenza: “Una partita strana, è andato tutto storto. Loro più cinici”

Un 2-1 bugiardo per quanto visto in campo, ma i 3 punti li porta a casa la Sampdoria. Non riesce a trovare la nona vittoria consecutiva in Serie A l’Inter di Antonio Conte, apparsa poco precisa sotto porta sul brutto manto erboso di Marassi.

Il tecnico nerazzurro ha parlato così in conferenza stampa al termine della partita: “La squadra ha prodotto, ha costruito situazione che potevano essere concretizzate. Non ci siamo riusciti e stiamo qui a spiegare una sconfitta”.

SVANTAGGIO – “Può capitare nell’arco di un campionato. E’ stata una partita strana. Ha girato veramente tutto storto, e stiamo qui a spiegare il perché di una sconfitta”.

BRACCINO – “Non penso. Abbiamo iniziato dominando e creando pericolo per la Sampdoria. Non siamo stati bravi a concretizzare, loro ha segnato su rigore. Su un’altra azione sono stati più precisi rispetto a noi. Penso che loro sono stati cinici a sfruttare le occasioni, complimenti a loro. Meritavamo di più ma andiamo a casa con una sconfitta”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi