Corsera – Si spinge per un referendum contro la demolizione di San Siro

Le ultime sulla questione stadio

Domenica sera (ore 20.45), ci sarà un Derby speciale. Una stracittadina speciale per diversi motivi, a partire dalla classifica. Il Milan può definitivamente staccarsi dall'Inter, dall'altra parte i nerazzurri di Inzaghi possono riaprire i giochi. La battaglia in campo sarà circondata dai 57mila spettatori di San Siro: tutto esaurito per il primo derby in presenza dopo il Covid. Uno spettacolo che meraviglia sempre, a cui molte persone tengono.