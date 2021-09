Sanchez rincorre di nuovo ma vuole l’Inter: c’è il retroscena sullo stipendio

El Nino Maravilla si vede ancora in nerazzurro

Nella varie cronache da parte dei quotidiani nazionali e dell'opinione pubblica, i due cileni dell'Inter Arturo Vidal e Alexis Sanchez sono stati accumunati da un destino comune: riprendersi l'Inter dopo le amarezze delle passate stagioni. Due strade che però si sono divise: il centrocampista, infatti, è ripartito nel migliore dei modi dimostrando uno spirito mai visto prima. Per El Niño, invece, la strada sembra essere ancora in salita. Dal suo ritorno dalla Copa America, Sanchez non è ancora riuscito a trovare la forma giusta per poter scendere in campo. Il lavoro che sta svolgendo il cileno, come riporta il Corriere dello Sport, è importante ma forse non basterà per la convocazione in vista della trasferta con la Sampdoria.